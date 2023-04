Reprodução / Globoplay 20.04.2023 Bruna deixa o quarto do líder

Faltando apenas cinco dias para a grande Final do “BBB 23”, mais um momento tradicional da reta final aconteceu na casa mais vigiada do Brasil. Nesta quinta-feira (20), o Quarto do Líder foi fechado e a voz da Central do Líder deu o recado aos brothers e sisters.

"Olá, TOP 5, aqui é a Central do Líder. O Quarto do Líder será fechado. Nossa parceria foi incrível, adorei ser aliada de vocês nas espiadinhas. Se eu contasse tudo que eu vi e ouvi lá dentro seria uma 'louruca'. Bruna, hora de pegar suas coisas e dar um tchauzinho pro quarto. Boa sorte a todos. Obrigado BBB 23.", anunciou a Central.





Bruna Griphao, que foi a última Líder do BBB 23, tinha o costume de usar a expressão “louruca” quando estava por lá.

A atriz foi convidada a subir para o quarto e, junto com Larissa, começar a arrumar os pertences para se despedir do cômodo. "Obrigada BBB 23", agradeceu a sister.









