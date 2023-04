Reprodução/Globo - 19.04.2023 Larissa e Ricardo Alface estão em paredão duplo no 'BBB 23'

"O BBB 23" está na reta final e mais um paredão foi formado. Agora, Larissa e Ricardo disputam o voto do público para permanecer no reality. Segundo a parcial do 12h da enquete do iG Gente, o brother deve deixar a casa faltando poucos dias para a final.

Na formação do paredão, Ricardo foi indicado pela líder Bruna e Larissa foi a mais votada pela casa. Assim que a votação começou as torcidas se dividiram no paredão duplo, que coloca os fãs das sisters do Deserto contra os fãs de Ricardo, que era do mesmo grupo que elas, mas acabou preferindo jogar sozinho.

De acordo com a enquete do iG Gente, a torcida que apoia Larissa leva a melhor já que a sister recebeu 45,6% dos votos, enquanto Ricardo 54,5%.

Reprodução/ Twitter Parcial do 12h desta quinta-feira (20) no paredão de Larissa contra Ricardo





Quem deve ser eliminado do #BBB23 ? Larissa ou Ricardo Alface? — iG Gente (@iggente) April 19, 2023