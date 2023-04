Reprodução Felipe Prior reflete hipótese de Amanda ganhar o BBB: 'Não faz nada'

A hipótese de Amanda Meirelles ser a campeã do "BBB 23" não está agradando alguns telespectadores. O ex-participante do reality, Felipe Prior, compartilhou uma crítica a médica e refletiu os feitos da sister no programa.

No perfil do Twitter, Felipe Prior compartilhou uma publicação que julgava a vitória de Amanda Meirelles. O ex-participante ainda adicionou o comentário: "Hahahaha ela é daora. Mas não fez nada no BBB".

O tweet que critica Amanda reuniu diversas fotos em que a sister aparece deitada na cama. "Amanda Campeã do pior BBB da história para combinar com a trajetória dela, pode encerrar a edição, acabou o BBB", apontou o perfil.

Nos comentários, defensores da médica não gostaram do posicionamento do arquiteto. "Prior, eu amo você... mas nessa eu vou ter que discordar, a Amandinha fez várias jogadas, acertos de dinâmica e tals, mas tanto a edição quanto as páginas de fofoca fazem um boicote GIGANTESCO com ela, e não mostram nada dela, para forçar a narrativa de planta".

Sem gerar mais tumulto, Prior respondeu: "Faz parte, estamos junto!". Outra internauta também rebateu o arquiteto reunindo fotos em que ele aparece dormindo no reality, a usuária apontou que ele também dormia.

"Eu fico assim depois de ser o último a sair das festas", ironizou o ex-participante.

Hahahahhaa ela é daora . Mas não fez nada no bbb https://t.co/gZ83aVXc1p — Felipe Prior (@felipeprior) April 19, 2023