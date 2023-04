Reprodução/TV Globo Enquete BBB 23: parcial entrega torcida forte contra participante; veja

O paredão duplo entre Larissa e Ricardo Alface entrega qual participante entra para o Top 4 do BBB 23 . Faltando pouco para a grande final, a torcida do deserto segue fazendo o terror dos rivais.





De acordo com a parcial das 18h do iG Gente, o brother deve deixar o programa com 57% dos votos. Já a professora de educação física vem em segundo lugar com 43%.

Na formação do paredão, Ricardo foi indicado pela líder Bruna e Larissa foi a mais votada pela casa. O eliminado sai nesta quinta-feira (20).

Quem deve ser eliminado do #BBB23 ? Larissa ou Ricardo Alface? — iG Gente (@iggente) April 19, 2023





