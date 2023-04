Reprodução / Instagram 20.04.2023 Tina presenteia Cezar com peruca e resolve briga do reality

Tina Calamba e Cezar Black mostraram que não tem mais ressentimentos após o “BBB 23”. Nesta quinta-feira (20) os dois eliminados se encontraram e a modelo presenteou o enfermeiro com uma peruca, para selar a paz.

“O que o medo de ser chamada em um jogo da discórdia não faz? Tina me deu uma peruca de presente.”, brincou o brother na publicação que mostra o reencontro dos dois.





Para quem não lembra, Cezar e Tina protagonizaram uma briga durante um dos primeiros jogos da discórdia da edição por conta do adereço capilar quando a sister se recusou a emprestar uma lace para o enfermeiro usar em uma festa.





O brother havia sido barrado pela produção de entrar com perucas na casa, porém para à modelo foi permitida a entrada com laces. A negativa em emprestar a peça acabou colocando Tina como uma “bomba” para Cezar.

Os dois aproveitaram o reencontro para recriar a cena que ficou marcada como uma das melhores brigas da temporada.





