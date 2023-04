Reprodução Domitila Barros

Uma cena inusitada chamou a atenção dos fãs do “BBB 23” nesta terça-feira (18). Na reta final do 16º Paredão, a equipe de Domitila Barros compartilhou um vídeo onde crianças que participam do projeto social CAMM, feito pelos pais da modelo, estão votando em Larissa.

“Nossos meninos e meninas estão no foco e votando muito pela permanência da Domi! Fora Larissa”, legendou a equipe da modelo. Domitila e Larissa estão na berlinda desta semana e as enquetes do iG Gente apontam uma disputa acirrada entre as sisters.





O Centro de Atendimento a Meninos e Meninas (CAMM) é uma associação da família de Domitila que alfabetiza crianças carentes das comunidades pernambucanas, onde a modelo nasceu.

Nas redes sociais, a ação das crianças dividiu opiniões. Alguns internautas afirmaram que vitória de Domitila ajudaria a dar mais visibilidade a estes projetos sociais, mas houve quem alegasse que a equipe da sister estivesse apelando ao usar o vídeo das crianças.

🚨VEJA: Crianças do CAMM, projeto social dos pais da Domitila em Pernambuco, ajudando a miss no paredão. #BBB23



pic.twitter.com/34O3tSHIrj — CHOQUEI (@choquei) April 18, 2023





