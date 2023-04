Reprodução/TV Globo Enquete BBB 23: com duelo de rivais, sister do deserto pode ser eliminada





A pernambucana Domitila Barros ganhou o apoio de uma dupla consagrada do "BBB" na tarde desta segunda-feira (17). Juliette Freire, campeã do "BBB 21", e Gil do Vigor, um dos protagonistas da mesma edição, declararam torcida para Domitila no paredão contra Amanda Meirelles e Larissa Santos pelo "BBB 23".



Pelo Twitter, Juliette disse que vai ficar triste se Domitila for a eliminada da terça-feira (18) e apresentou motivos para uma reflexão. "Sobre BBB:

Merece vencer aquele/a que causa algum impacto positivo em nós. Seja pela história, pelo enredo, pelas lições, pela coragem, pela representatividade… Eu gosto, de verdade, de todos que ainda estão lá, mas vou ficar triste se a

Domitila Barros sair", escreveu Juliette.





Já Gil do Vigor foi mais contundente no apelo pela permanência de Domitila e pediu a eliminação de Larissa. "Vigorentos e vigorosos!! Respeito a decisão e torcida de vocês, mas eu estive ao lado da Domitila desde o início e não irei soltar a mão dela. Eu gosto dela, do jogo dela, da naturalidade e como ela se permite errar e acertar! Ela é de verdade. Vamos de #Ficadomitila e #Foralarissa (Olha ela aí usando o emoji do vigor). E vamos fazer mutirão aqui simmmm porque a pernambucana não será eliminada e se for, será depois de lutarmos muito", pediu Gil do Vigor.

Domitila disputa o paredão com duas integrantes do grupo "Deserto", Amanda e Larissa. Após as eliminações de Cezar Black e Sarah Aline em poucos dias, alguns telespectadores acreditam que a pernambucana vai ser a próxima eliminada do "BBB 23".

