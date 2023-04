Reprodução/Instagram Paolla Oliveira comemora aniversário ao lado de amigos

Paolla Oliveira, que recém completou seus 41 anos, abriu o álbum de fotos do seu aniversário para os fãs nas redes sociais. A triz aparece em clima descontraído com amigos e familiares, e em clima de romance com o namorado, Diogo Nogueira.

"Um #Photodump de muito amor e celebração nesse fim de semana especial!", disse ela na legenda.

Outras fotos e vídeos da festa foram compartilhada pela empresária da atriz, Mariana Nogueira, em sua rede social.

“Sobre um dia muito especial, pra comemorar esta mulher maravilhosa que é o amor das nossas vidas @paollaoliveirareal … do nosso jeito, com muito amor, simplicidade, paz e amizade se sobra… que este novo ciclo seja assim… só mulheres especiais…”, escreveu.

A comemoração teve um clima íntimo, com uma Paolla sorridente, usando pouca maquiagem e roupas mais casuais.

