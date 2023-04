Reprodução/TV Globo BBB 23: mesmo sem Discórdia, Alface conversa com público e justifica voto

Não demorou muito para os participantes do BBB 23 perceberem que não haveria jogo da Discórdia nesta segunda-feira (17).

Mesmo com divulgação durante o dia na emissora, a produção cancelou a dinâmica sem nenhuma justificativa para o público.





Porém, isso não afetou o jogo de Ricardo Alface. O brother fez questão de aproveitar o momento, mesmo que fora do ao vivo, para conversar com o público.

O biomédico parou um papo com Domitila para justificar o seu voto em Amanda, que foi a sua indicação do líder.

"Eu apenas discordo do jogo, achei que foi um jogo muito morno, mas chegou no Top 6, e agora é com vocês. Meu voto foi posicionamento, o que foi feito para ter voz", disse ele.

Alface percebeu que hoje não tem jogo da discórdia então usou 1 minuto aleatório pra explicar pra vocês o voto de ontem na Amanda! 😂💚 #TeamAlface #BBB23 pic.twitter.com/YuMFO4vLwF — Alface 🥬 (@eitarickcamargo) April 18, 2023





