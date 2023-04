Reprodução/TV Globo Expulsos do BBB 23, MC Guimê posta foto com Cara de Sapato

MC Guimê usou as redes sociais nesta quinta-feira (13) para relembrar uma foto com Cara de Sapato no BBB 23.

Os ex-participantes foram expulsos do programa após assediarem a mexicana Dania Mendez durante uma das festas.





Na legenda, o funkeiro elogiou o amigo: "Sangue bom", escreveu ele.

Mesmo com os dois fora do reality e barrados da grande final, os seguidores elogiaram a presença deles. "Saudades de vocês todo dia! Era pra estarem lá, rumo ao top 3 junto com a Amandinha", disse uma; "Saudade de ver vocês na casa", comentou outra; "Saudades de acompanhar vocês, fazem muita falta", declarou uma terceira.

No dia 22 de março, Cara de Sapato compareceu à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, para prestar depoimento. Ele e o funkeiro MC Guimê, que foi expulso por tocar a nádega de Dania Mendez sem permissão, estão sendo investigados por importunação sexual.





