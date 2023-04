Reprodução/TV Globo BBB 23: Larissa tem crise de choro e é amparada pelas aliadas

Larissa teve uma crise de ansiedade na tarde desta quinta-feira (13) no BBB 23 . A sister chorou muito na área externa e foi amparada pelas aliadas do quarto Deserto.

Deitada, a professora de educação recebeu carinho e conselhos das amigas. Além disso, ela contou que pediu remédio para a produção para se acalmar.





"Tô muito mal psicologicamente, sinto que se eu não tomar remédio... Tô mal", disse ela.

Na reta final do reality, Larissa também desabafou. "Eu não quero mais chorar, eu quero ser forte", comentou.

Nos últimos dias, Larissa teve uma briga feia com Cezar Black desde a indicação dele em Amanda e Aline até as vantagens dela com a repescagem.

