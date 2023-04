Favoritismo do Deserto?

Os integrantes do Quarto Deserto tinham a impressão que estavam completamente certos nas brigas em que travaram. Ao ignorar os erros cometidos com rivais e focar nas mesmas pessoas de quando ainda estava no reality, Larissa acreditou, e até afirmou às aliadas, que o grupo estava sendo querido pelo Brasil. A sister, inclusive, julgou Amanda como favorita do jogo. Mas não é isso que vemos acontecer do lado de fora. As participantes têm fãs, mas também são bem criticadas por outros telespectadores. Larissa, no entanto, ignorou as críticas e não ajudou o grupo do Quarto Deserto a corrigir os erros.