Reprodução/Globo - 10.04.2023 Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline estão no paredão do 'BBB 23'; vote na enquete

O paredão entre Fred Nicácio, Bruna Griphao e Sarah Aline no "BBB 23" está polarizado. A disputa entre a atriz e o médico segue acirrada, enquanto a psicóloga será coadjuvante na eliminação desta terça-feira (11).

Na parcial das 18h do iG Gente, Bruna aparece com 53,4% dos votos, Nicácio tem 43,1% dos votos e Sarinha apenas 3,5%.









Participe da enquete iG Gente, votando pelo Twitter:

Quem você quer eliminar do #BBB23 ? — iG Gente (@iggente) April 10, 2023





Após a eliminação desta terça-feira no "BBB 23", os participantes voltam a montar um novo paredão imediatamente. Serão três eliminações em uma semana. Domitila Barros, Cezar Black, Amanda Meirelles, Aline Wirley, Larissa e Ricardo Alface estão garantidos no TOP 8.





