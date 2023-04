Reprodução/Globo Fred Nicácio quando ainda estava no confinamento do BBB 23

O público escolheu o participante Fred Nicácio para deixar a disputa do "BBB 23", cujo o prêmio irá ultrapassar R$2 milhões. Originalmente do grupo camarote, oi médico foi eliminado com 51,14% no 13º paredão do programa. Em segundo lugar ficou Bruna Griphao, com 47,53% dos votos, e a participante menos votada foi Sarah Aline, com 1,33%.



Nas últimas semanas, a casa se dividiu em dois grupos, o Deserto, que engloba Aline Wirley, Amanda Meirelles, Bruna Griphao e Larissa Santos, e o Fundo do Mar, que une Sarah Aline, Fred Nicácio, Domitila Barros e Cezar Black. Líder da semana, Ricardo Alface transita entre ambos e segue o jogo individual.







A formação do paredão, no último domingo (9), foi marcada pelo voto surpreendente de Ricardo Alface em Fred Nicácio, aumentando a tensão entre os participantes do Fundo Mar. Bruna Griphao empatou com Sarah Aline nos votos da casa e o voto decisivo de Alface colocou a atriz na berlinda.

Amanda Meirelles foi indicada ao paredão pelo poder do anjo de Cezar Black, mas conseguiu se livrar ganhando a prova ''Bate e Volta''. Sarah Aline acabou no paredão após ser trocada de lugar com Aline Wirley, que também havia sido indicada pelo anjo Cezar Black.









