Reprodução/Globoplay - 10/4/2023 Vaza imagem da produção na área externa do BBB 23





Mais um vazamento do "BBB 23" repercutiu na web na manhã desta segunda-feira (10). No fim da manhã, imagens do Globoplay mostraram a produção do programa montando uma dinâmica na área externa.





O registro não passou despercebido nas redes sociais e os internautas apontaram para um amadorismo evidente na 23ª edição do programa da Globo. "Esse bbb está tão mal organizado", alertou uma fã do programa. "Toda hora soltando sem querer áudios, falando no fundo com o Tadeu no ao vivo, arrumando a área externa, mostrando os eliminados que iam retornar para Bruna, gravando e vazando áudio da Patrícia falando depois que o programa acabou… nem parece que ganham milhões com o programa", ponderou uma internauta.

Alguns fãs do "BBB 23" reviveram a tradicional comparação com "A Fazenda", reality concorrente e produzido pela Record. "Está parecendo a Fazenda esse ano", provocou um internauta. "Nem o Carelli [diretor de A Fazenda] está tão amador assim", completou outro seguidor.

Recentemente, outro vazamento movimentou a web. Um áudio de Patrícia Ramos criticando a ex-BBB Key Alves e os fãs da jogadora de vôlei foi ao ar após o fim do "Rede BBB". "Mas ela é escrota, ela tem que aceitar porra, e as pessoas que são fãs dela são escrotas também, é isso aí. Ela é muito escrota, cara", justificou Patrícia.

Após o vazamento, fãs de Key cobraram a demissão da apresentadora, que pediu desculpa através das redes sociais para quem se sentiu ofendido.