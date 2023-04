Reprodução/TV Globo Rafael Portugal tira sarro de 'aluguel' do quarto Deserto

Rafael Portugal arrancou gargalhadas dos seguidores ao fazer uma brincadeira sobre o quarto Deserto do BBB 23 .

Com a mudança de Cezar Black para o cômodo e as discussões dele com Bruna Griphao, Larissa, Aline e Amanda por camas e privacidade, o humorista resolver tirar sarro da situação.





No perfil do Twitter, o ex-apresentador do C.A.T. compartilhou um anúncio de aluguel do quarto Deserto. "Alugo quarto individual mobiliado com banheiro dentro e Wi-Fi".

Na legenda, ele comentou: "Falar com Bruna".





E claro que o público caiu na risada e opinaram sobre as atitudes das sisters do quarto com a chegada de Black.

Se Bruna não tiver disponível por favor falar com Aline — filha da Domi. nome: LX02quadrado (@kikananika) April 10, 2023





Ela atendendo na imobiliária: NÃO VAI TER aluguel confortável pra ninguém ! #ForaBruna — Kleverson com K ⭐ (@Klasios) April 10, 2023









Tb pode procurar Larissa a sub-sindica — Patrícia (@PatrciaC10) April 10, 2023





