Reprodução/TV Globo O ator Gabriel Santana

O ator Gabriel Santana admitiu que o BBB 23 afetou sua saúde mental. Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do Globo, o ator revelou que teve gatilhos emocionais devido a passagem no reality e que tem evitado assistir ao programa.

"Tenho acompanhado um pouco pelas redes. Estou evitando assistir ao programa porque ainda gera muitos gatilhos emocionais. No dia seguinte à eliminação, tentei assistir à festa da Sarinha, mas não consegui. Estou dando uma desintoxicada de BBB", declarou Santana.

Ele ainda afirmou que todos os participantes passaram por processos de muita angústia e indecisão, mas que essas dores não são enxergadas pelo público.

"Por conta do tempo, a Globo não consegue mostrar tudo. Só quem assiste pelo Globoplay sabe melhor o que está acontecendo. Então, ver na TV o que cada um está sentindo e perceber que o público não consegue entender isso me deu muitos gatilhos", desabafou o ator.

O artista destacou também que se orgulha de sua trajetória no reality show, mas que teria feito apenas uma coisa diferente em seu jogo.

"A única coisa de que me arrependo é de não ter ganhado. Mas foi por conta de ser quem sou. Não abriria mão disso nunca. O que faria diferente é colocar a Larissa no Paredão. Estava com um discurso muito coerente. Quando pude, não fiz [o contragolpe]. Tive motivos para não colocá-la, mas, dentro da coerência do jogo, é a atitude que talvez eu devesse ter ter tomado", declarou.





