Amanda, Aline Wirley e Larissa estavam conversando no Quarto Deserto sobre a próxima formação do Paredão do “BBB 23” e o Poder Curinga adquirido pela cantora. Amanda supõe que o poder possa estar relacionado à alteração na berlinda.

“Você pode misturar uma pessoa que tá no Paredão com uma que não está. Você pode, por exemplo, se tirar e colocar outra pessoa. Misturar o Paredão. O Paredão está formado e você pode misturar", teorizou a médica.





Larissa concordou e analisou como isso pode ajudar o jogo do grupo Deserto, sugerindo que poderia ser mais vantajoso que dois membros do grupo Fundo do Mar fossem indicados junto com dois do grupo Deserto.

Neste sábado, Cezar Black ganhou a Prova do Anjo e colocou Aline e Amanda no monstro, por consequência da dinâmica da semana a dupla do monstro também estará no paredão.

Mais uma vez, Amanda acertou a dinâmica da semana com o poder coringa: tirar uma pessoa que está no paredão e colocar outra que não está.



