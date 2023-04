Reprodução/Instagram Marvvila, cantora recente eliminada do BBB 23

A mais recente eliminada do BBB 23, Marvvila, comentou sobre os posicionamentos de Bruna Griphao, sua ex-rival dentro da casa, durante sua participação no Mesacast BBB Tá On, desta sexta-feira (7).

A cantora se referia, principalmente, sobre a discussão entre Bruna e Larissa, que aconteceu mais cedo no Quarto Deserto, em que Larissa afirma que a atriz não aceita ser contrariada e disse que Bruna “faz cena”.

"Essa questão da Bruna, as próprias aliadas falaram para ela que ela não aceita ser contrariada (...) Ela sempre teve a personalidade muito forte. Teve uma questão que a Bruna falou da Sarah, que eu achei sem noção e incoerente. Ela chamou a Sarah e falou: 'Esse é teu lado, você é maldosa', quando na verdade ela estava se defendendo. Quando a Sarah precisa se defender, ela se defende. Durante o dia ela não é de ficar gritando e xingamentos [que nem a Bruna]", desabafou.

Na discussão, a professora de educação física criticou a atitude da atriz: “Você fica fazendo cena na frente deles, pelo amor de Deus. E não aceita ser contrariada.”

“Eu só falei que vocês estavam viajando”, respondeu Bruna. “Eu não aceito ser contrariada de quê? [...] Fala o que quiser de mim. Sinceramente, tô de saco cheio".

Confira a discussão na íntegra:

