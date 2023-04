Reprodução/Instagram BBB 23: Boninho confirma dinâmica de votação para novo paredão: 'Na pressão'

Boninho gostou de mudar a dinâmica de votação do BBB 23 . Na reta final, o diretor do reality confirmou que o público terá que votar para o participante ficar na casa.

Pelos Stories do Instagram, ele anunciou que o paredão formado no domingo (9) segue o mesmo padrão da semana anterior.





"Paredão Na Pressão! Ainda tem um detalhe que a gente deixou de falar: voto reverso! Você vai continuar votando para quem fica na casa", disse ele.

No ao vivo da quinta-feira (6) Tadeu Schmidt revelou que os dois monstros indicados pelo anjo estarão no paredão e o indicado do líder salva um deles no domingo (09).

Além disso, Aline Wirley arrematou o poder curinga e vai poder mexer no paredão.

🚨GRAVE: Boninho acaba de anunciar que a votação do Paredão deste Domingo (9) será PARA FICAR! #BBB23 pic.twitter.com/cNkOcOwGSn — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 7, 2023





