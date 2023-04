Reprodução/TV Globo Equipe de Bruna Griphao se pronuncia sobre acusação de racismo

Bruna Griphao foi acusada de racismo após fazer rimas mencionando o ato de comer banana em conversa com as aliadas no BBB 23 . Os internautas apontaram que a sister estaria alfinetando Sarah Aline.

A equipe da atriz fez questão de se pronunciar sobre o assunto, negando qualquer tipo de preconceito e compartilhando o vídeo o completo.

"Mais uma vez estamos aqui para fazer um VAR e defender Bruna de mais uma acusação infundada de racismo. Dessa vez não só a torcida adversária, como os perfis de fofoca e a imprensa, decidiram noticiar, mesmo sem o vídeo completo, que Bruna teria referido a palavra banana para Sarah, o que é uma fake news", começaram.

Os representantes também falaram das tentativas de colocar Bruna como preconceituosa. "Essa tentativa de colocar a Bruna como algo que ela não é já passou dos limites. Cortam o vídeo e tiram suas próprias conclusões, mas isso só prova que a narrativa parte 100% de uma maldade intencional, quando não há nada além de uma rima onde Bruna lembrou uma palavra que é uma comida que vê o tempo todo na cozinha do VIP e principalmente da Xepa".

"Em momento algum, como podem ver, ela se referiu a Sarah. Quem acompanhou a Bruna, sabe que ela nunca acerta uma rima direito nessa brincadeira e que fala qualquer palavra. Não é a primeira vez que ela fica tentando rimar e fala uma palavra nada a ver no meio. Nessa situação, QUE OCORREU NO FIM DA TARDE DE SEGUNDA, ela ficou rimando mais de 10 minutos e na hora que usou banana, inclusive, as meninas falam que a rima ficou muito ruim", seguiram.

"A frase referida nas acusações começa no trecho a partir do minuto 2:15. Como podem conferir, é um momento engraçado de amigas se divertindo de forma leve e sem qualquer intencionalidade ou brecha para acusações indevidas", explicaram.

Por fim, a equipe afirmou que vai tomar atitudes na Justiça. "Aos que até aqui optaram por seguir com as acusações caluniosas e fake news, saibam que tudo será resolvido na instância jurídica", concluíram.





