Reprodução Dania Mendez é eliminada de La Casa de los Famosos

Nesta segunda-feira (3) Dania Mendez se despediu do La Casa de Los Famosos. A mexicana participou do intercâmbio e passou uns dias no BBB 23 .

A modelo estava na berlinda contra Pepe, Jose e Madison, porém acabou levando a pior e se despediu do programa.





Pelas redes sociais, os brasileiros que adotaram Dania lamentaram a saída dela.

quem foi que manipulou pra dania ser eliminada?? Que pessoa sem alma e sem coração pic.twitter.com/sc3XGtrx6X — lu pikas 🍬 (@ellanowrs) April 4, 2023









não aceito que a dania foi eliminada do la casa de famosos pic.twitter.com/bKbeksQ1yb — predette (@caestoudnv) April 4, 2023









DANIA MENDEZ NA FAZENDA 15 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 4, 2023

No BBB 23, Dania Mendez, ficou por três dias. A estadia dela seria por mais tempo, porém, a mexicana sofreu assédio por MC Guimê e Cara de Sapato, que foram expulsos do programa.

