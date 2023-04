Reprodução/TV Globo BBB 23: Bruna e Sarah se alfinetam sobre 'jogo confortável' e web reage

O clima esquentou entre Bruna Griphao e Sarah Aline durante o jogo da Discórdia no BBB 23 . Ao falarem sobre jogo confortável, a discussão entre eles virou assunto nas redes sociais.





A atriz garantiu que vai fazer de tudo para que game da rival ficar bem desconfortável.

Mesmo com o fim do tempo, as sister seguiram batendo boca. Tadeu Schmidt chamou o comercial e na volta, elas ainda estavam debatendo a situação.





💥 Jogo da Discórdia #BBB23 :



Sarah escolhe Bruna Griphao e aponta seu pior defeito. #RedeBBB #JogoDaDiscórdia pic.twitter.com/8iTV8JBbRI — Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2023













No Twitter, os internautas apontaram a hipocrisia de Bruna ao que foi falado direcionado a Sarah.

Bruna falar que a Sarah tem jogo confortável é muita falta de espelho na casa. #BBB23 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 4, 2023









Adoro a Sarah HABLANDO!!! Vc nãos sabe ouvir o não 😂 Bruna mimadinha #BBB23 — Ingrid silva (@ingridsilva) April 4, 2023

Bruna, esse é o espelho. Espelho, essa é a Bruna #BBB23 pic.twitter.com/XYSEFbBPq4 — Dantas (@Dantinhas) April 4, 2023













