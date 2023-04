Reprodução/Globo - 03.03.2023 Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila estão no paredão do 'BBB 23'

No último domingo (2), foi formado um paredão diferente no "BBB 23'. Além da berlinda ser quátrupla, o público, agora, deve votar em quem deseja que continue no jogo. Deste modo, o menos votado será o eliminado da semana. Segundo a enquete do iG Gente, Domitila é a mais querida pelos telespectadores e Larissa ou Marvilla devem sair do programa.

Na parcial do 12h da enquete, Domitila lidera os votos para ficar com 46% e Amanda aparece em segundo lugar com 27,3%.

Já Larissa está com 13,6% dos votos e Marvvila com 13,1%. Assim, a cantora seria a eliminada da semana. No entanto, com pouca diferença nos votos, a sister que voltou da repescagem e a artista disputam o terceiro e quarto lugar do paredão.

