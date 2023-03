Reprodução / Globoplay 31.03.2023 Prova do Líder já dura mais de 15 horas

A Prova do Líder do "BBB 23" continua em andamento nesta sexta-feira (31) e ainda não tem vencedor definido após mais de 15 horas de resistência. A disputa continua entre Aline, Cezar e Ricardo Alface, enquanto a ex-integrante do Rouge e o biomédico protagonizaram uma discussão acalorada durante o desafio.

Os dois discutiram, pois a cantora estava achando o biomédico muito convencido. “Estou confiante. É o poder de jogar sozinho”, retrucou Ricardo.





Aline e Ricardo Alface mantiveram o clima de rivalidade após a discussão e Cezar também foi alvo das críticas da ex-Rouge, que apontou incoerência dos brothers em relação à amizade e rivalidade no reality show.

“Aí, Black. Você acredita na conversa. Perguntei se iria votar nele e ele ficou em dúvida”, acusou Aline. Ricardo recriminou a cantora por estar usando Cezar, tentando coloca-los um contra o outro.





