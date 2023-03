Reprodução/Instagram Web reage após Fred Desimpedidos anunciar troca de nome: 'Ok Fred Desimpedidos'

Fred resolveu trocar de nome após a participação no BBB 23 . O youtuber comunicou os seguidores que aposentou o 'Desimpedidos' e que agora quer ser chamado de Fred Bruno.

"Sempre procurei um sobrenome. E lá no BBB, fazendo uma reflexão e autoanálise, me encontrei nessa questão do Bruno. O Fred só é o que é por conta de toda trajetória do Bruno, do que o Bruno batalhou. Ter essa junção é perfeito e acho que é sonoramente perfeito também. Então, muito prazer: Fred Bruno", disse ele.

Porém, a história não caiu muito bem entre os internautas, que já estão acostumados a chamá-lo de Fred Desimpedidos há muitos anos.

O nome do influenciador foi parar no topo dos assuntos mais comentados do Twitter após a revelação. Veja a reação da web.

boa tentativa fred desimpedidos https://t.co/hxUhbBtmJv — mardoqueu ✠ (@DMardoqueu) March 30, 2023





que ódio de vc Fred, pq tu quer q te chame de Fred Bruno?????? Eu já me acostumei em te chamar de Fred desimpedidos — gui🗝️❤️🎢 (@cxpgui) March 30, 2023









Fred desimpedidos e fim. Mané Fred Bruno https://t.co/A5157VIRfX — 𝓗𝓮𝓷𝓻𝓲 ᶜʳᶠ (@CRFhenrisilva08) March 30, 2023









galera não sei se vcs já sabem então acho melhor avisar que o fred desimpedidos não quer mais ser chamado de fred desimpedidos agora ele pediu pra chamar ele de frederico desimpedidos obrigado — Guilherme Not (@Not_emrehliuG) March 30, 2023





