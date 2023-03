Reprodução / Instagram Lucas Bissoli, do ‘BBB 22’, retoma carreira na medicina

Na manhã desta quarta-feira (29) o ex-participante do “BBB 22”, Lucas Bissoli, surpreendeu os fãs ao compartilhar um pouco da rotina fora do entretenimento. O estudante de medicina publicou fotos e vídeos em um centro cirúrgico.

“Bom dia. Não, eu não larguei a medicina”, colocou o ex-BBB na publicação do Instagram, em que aparecia com as vestes hospitalares.





Em uma das publicações nos stories, Lucas explicou que não abandonou a medicina e mostrou-se pronto para iniciar um procedimento cirúrgico, vestido com as roupas adequadas, máscara e touca. Ele ainda registrou em vídeo a sala de operação em que atuaria.

Durante o procedimento cirúrgico, Lucas Bissoli liderou a equipe médica e operou o paciente, registrando o momento em vídeo. Após o término da cirurgia, o ex-BBB mostrou um momento de descanso ao tomar uma xícara de café.









