Divulgação/ Globo Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana no paredão

Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana estão no décimo primeiro paredão do "BBB 23". O resultado da berlinda será definido no programa ao vivo desta terça-feira (28) e contará com influência da briga entre torcidas dos participantes nas redes sociais.

Segundo a parcial das 18h da enquete do iG Gente, a estreante em paredões Bruna segue com mais chances de ser eliminada, com 50,4% dos votos. No entanto, a diferença entre a atriz e Gabriel diminuiu novamente e o ator agora tem 42,3% dos votos para sair do programa.





Enquanto Aline aparece apenas com 8,2%, os fãs dos aliados Griphao e Santana dividem votos em meio à rivalidade incentivada pela equipe dos confinados. Ironicamente, a dupla não faz ideia do confronto criado e permanecem muito próximos dentro da casa.





Vote abaixo em quem deve sair do "BBB 23" neste paredão:





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.