Reprodução/Globo - 28.03.2023 Gabriel Santana tentou romance com Bruna Griphao no 'BBB 23'

Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana estão no décimo primeiro paredão do "BBB 23". O resultado da berlinda será definido no programa ao vivo desta terça-feira (28) e contará com influência da briga entre torcidas dos participantes nas redes sociais.

De acordo com resultado da enquete do iG Gente, a estreante em paredões Bruna será a eliminada de hoje, com 50,5% dos votos. Gabriel ficou próximo de sair no lugar da atriz, com 42,7% dos votos.





Aline se manteve longe de perigo, e ficou apenas com 6,8% dos votos. O quase casal, que não teve tempo para se desenvolver, será separado após este paredão.

