O jogo da discórdia desta segunda-feira (27) deixou um clima tenso entre os brothers. Tão tenso que após algumas falas Tadeu chamou os intervalos e os participantes ficaram em completo silêncio, sem trocar uma acusação.

A dinâmica da semana consistia em eleger os participantes mais importantes e menos importantes dentro da casa. Após Fred Nicácio apontar os erros de Amanda como a participante menos importante, a sister rebateu alfinetando o médico.





“Diferente de você, eu não precisei sair duas vezes do programa para aprender com os meus erros”, afirmou a sister.

Após essa troca de farpas, Tadeu interrompeu o jogo para fazer um intervalo e, na volta, reclamou que a casa ficou em silêncio absoluto durante toda a pausa. Logo, o apresentador retomou a dinâmica.





A chama da discórdia reacendeu quando Domitila teve a vez e apontou Bruna como a pessoa menos importante. A Miss apontou incoerências no voto de Bruna em Marvvila, pois a rivalidade direta seria entre elas duas e não com a cantora.

Os argumentos de Domi motivaram Bruna e Larissa a sair para o ataque, criticando a modelo por ter usado falas que magoaram a dupla. Nesse momento, Tadeu chama mais um intervalo e faz um aceno, satisfeito com a agitação.





