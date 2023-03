Reprodução/TV Globo BBB 23: com passagem fraca, Gabriel Santana é eliminado tarde demais

Gabriel Santana levou a pior nesta terça-feira (28) no “BBB 23”. O brother foi o eliminado da semana com 56,45% dos votos.

O ator disputou um paredão contra Aline Wirley e Bruna Griphao. A rivalidade entre as torcidas marcou este paredão e contra duas participantes do grupo adversário, o brother acabou não tendo chances.

















Tadeu pontuou o discurso da eliminação desta semana de acordo com a volta dos participantes da repescagem. O apresentador afirmou que as informações de Larissa e Fred Nicácio tiveram influência direta nas atitudes dos emparedados.

O apresentador fez um paralelo entre os erros e acertos dos emparedados, mas afirmou que Gabriel estava fora desse paralelo, pois não errava. "23 anos de idade e é eses absurdo de sensatez e equilíbrio", disse Tadeu para tranquilizar o eliminado da semana.





