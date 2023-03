Reprodução / Globoplay 28.03.2023 Ricardo Alface e Cezar Black

Cezar Black e Ricardo Alface se desentenderam após o jogo da discórdia nesta segunda-feira (27), no “BBB 23”. O enfermeiro não gostou de ter sido exposto pelo biomédico na dinâmica e ao cobrar uma justificativa foi ameaçado pelo adversário.

“Meu irmão, vou te falar uma coisa: ‘Você está f*****, eu vou te colocar no paredão! Quero você no paredão!”, vociferou Ricardo.





A confusão começou, porque Alface utilizou uma jogada de Cezar para se defender de Amanda durante a dinâmica de hoje. Ricardo relembrou que Black, quando teve o anjo escolheu imunizar Aline e não Amanda, de quem o enfermeiro era mais próximo.





Cezar não gostou de ter sido usado por Ricardo durante o programa ao vivo e os dois começaram a discussão. Após ser ameaçado por Ricardo, Black foi defendido por Amanda e Aline, o que deixou o Biomédico ainda mais irado. Confira o momento da briga:

