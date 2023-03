Divulgação/ Globo Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana no paredão

Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabiel Santana formaram o paredão desta semana no último domingo (26). A berlinda foi definida após Amanda Meirelles, a participante mais votada pela casa, escapar pela prova-bate volta.

Apesar de nunca ter recebidos votos da casa, Bruna foi para o paredão direto pela indicação da líder Sarah. Gabriel foi indicado pelo Poder Curinga e chamou Aline com um contragolpe.





Com duas estreantes e um veterano nesta possível eliminação, a parcial das 18h desta segunda-feira (27) indica que Bruna Griphao deve deixar o reality com 50,8% dos votos. Mas Gabriel vem perdendo vantagem desde o início da enquete e também corre o risco de deixar o programa.

O ator está atualmente com 40,5% dos votos, de acordo com a parcial do iG Gente. Já Aline está segura com apenas 8,7% dos votos.





