Reprodução Dinossauro é desmarcarado no programa deste domingo (26)

Na tarde deste domingo (26), o The Masked Singer Brasil desmascarou o 10º participante na temporada. E o Dinossauro era o cantor Mano Walter. Sucesso do sertanejo, o cantor ousou no Masked. Mano Walter se apresentou com clássicos do rock, pop, pagode e forró. Os jurados, que também se fantasiaram para o programa de hoje, com ícones do cinema, ficaram pra lá de chocados. Veja como foi!