Reprodução/Instagram BBB 23: Larissa e Domitila trocam farpas: 'De saco cheio'

Nem 24hrs da repescagem do BBB 23 e já rolou atrito! Na manhã desta sexta-feira (24) Larissa e Domitila se estranharam na sala após o queridômetro.

A recém-chegada não aceitou um comentário da Miss Alemanha sobre o "fim das férias", já que nos dias anteriores, os brother distribuíram corações.

Leia também BBB 23: Fred e Larissa voltam com informações de fora e chocam brothers





"Eu não gosto de indireta, viu Domitila! Eu estou bem de saco cheio de indireta", disse Lari.

Já Domitila rebateu. "Eu não gosto de deixar para depois, porque vai crescendo e vira uma coisa chata".

"Mas não vem de indireta, porque é chato", completou a professora de educação física.

"Mas foi direto", respondeu Domi.

No final, as sisters decidiram conversar para tentar resolver a relação, que não é muito boa desde o início do programa.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente