BBB23: Fred e Larissa voltam com informações de fora e chocam brothers

Larissa expõe conversas de homens

Larissa também revelou a cena em que Cezar, Cristian e Gustavo compararam e criticaram os corpos de mulheres do Quarto Deserto: "Fora homens da casa vendo vídeos no Quarto do Líder falando dos nossos corpos, falando de nós mulheres, vendo a gente se trocar. Brasil todo viu, falando: 'Também mas Larissa tem cirurgia'. Ridículo'. Cezar, Cowboy e Cristian. Vídeo feio. Todo mundo viu. O Cristian já me pediu desculpas. Pessoas falando coisas fora do jogo".