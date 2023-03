Reprodução/ Twitter Key Alves

A ex-participante do "BBB 23", Key Alves, fez uma faxina no perfil do Instagram após desentendimentos com alguns colegas de confinamento no programa. Agora, ela optou por seguir apenas duas sisters do quarto Deserto: Aline e Amanda.



Já do quarto Fundo do Mar, Key pretende continuar se relacionando com quase todos os participantes, exceto Fred Nicácio, que fez a "caveira" dela para os demais competidores que permanecem na casa.





Além de Nicácio, Key cortou laços com Paula, Larissa, Bruna e Tina após diversos confrontos no confinamento e na Casa do Reencontro. Além disso, ela decidiu não se relacionar com Cara de Sapatão, MC Guimê, Fred Desimpedidos e Gabriel Fop.

Nesta sexta-feira (24), Key Alves se envolveu indiretamente em mais uma polêmica. A apresentadora Patrícia Ramos foi vinculada a um áudio vazado em que estaria chamando a ex-BBB de 'escrota', além de falar mal do fã clube da jogadora.

Em declaração ao iG Gente , o representante da atleta criticou a falta de profissionalismo da apresentadora do “Rede BBB” e lamentou o episódio.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.