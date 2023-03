Reprodução/Instagram Tadeu Schmidt cai na graça da web e compartilha vídeo dançando

Tadeu Schmidt arrancou elogios e gargalhadas ao aceitar o desafio da dança de Paulo Vieira e Fred Desimpedidos. O apresentador do BBB 23 mostrou todo o seu gingado e impressionou.

No perfil do Instagram, ele comentou da falta de coordenação para fazer as famosas dancinhas do TikTok, mas agradou o público.





"Desafio aceito! (Só demorou um pouco mais do que se imaginava)", brincou ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores babaram na beleza de Tadeu. "Reizinho do carisma", disse um internauta; "Tadeu melhor pessoa", declarou outra; "Dança muito Tadeu", elogiou uma terceira.





