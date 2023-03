Reprodução/Instagram BBB 23: Tina conta que ficou com Richarlison no Carnaval

A Casa do Reencontro ganhou um clima mais descontraído na tarde desta quarta-feira (22). Ao comentarem sobre a vida amorosa após a saída da casa, Tina revelou que ficou com um jogador de futebol.





A modelo contou para Larissa, Fred Nicácio e Paula que recebeu mensagens de algumas celebridades e entregou o beijo em Richarlison.

Larissa tentou lembrar o nome do atleta em questão, e ao lembrar, Tina confirmou. Segundo a sister, o affair aconteceu no Carnaval.

"No carnaval, a Boo tava lá, a Tata. Aí eu fui depois no Poddelas, aí falei: 'foi no momento que você passou que eu tava lá, grudada com ele'. E ela: 'Ah Meu Deus!, e a Tata: 'Você viu o rosto dele?'", relembrou Tina.

Na sequência, os brothers tentaram adivinhar qual famoso teria mandado a mensagem 'Oi, Preta' para Tina. Eles chegaram a conclusão de que seria L7nnon. "O do 'Ai Preto'? Ele é solteiro?", questionou Lari.

"Zerou a vida. Ele zerou a vida", comentou Nicácio.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente