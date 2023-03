Reprodução/Globoplay BBB: Fred Nicácio aponta racismo e Key se defende: 'Minha vó é negra'

Fred Nicácio, Key Alves, Gustavo e Cristian debateram nesta quarta-feira (22) ao relembrarem o episódio de racismo religioso. Durante a tarde, o médico afirmou que buscaria medidas jurídicas para solucionar o caso. Em defesa, Key Alves afirmou que ele não poderia a chamar de racista e revelou ter familiares negros.

Na presença de outros participantes, Fred Nicácio começou a expor que tem a intenção de levar a situação de Key, Gustavo e Cristian para a justiça, para que eles respondam pelo crime de racismo.

"Vou falar sobre algo que me doeu muito. A Key falar que ia apertar o botão, porque eu estava fazendo minhas orações, pros meus Orixás... do Cristian falar que sentiu uma coisa ruim no peito ao me ver andando pelo corredor, com dor no braço de madrugada. O Gustavo falar para o Sapato, desde antes de você falar, que tinha alguma coisa estranha comigo. E vocês três se juntarem e endossarem esse discurso. Foi violento, foi agressivo, racista, eu não tinha tido a chance de falar isso com vocês, então tô falando agora", avisou.

Fred refletiu que a situação teria tomado um rumo para além do jogo e relembrou episódios de racismo que acontecem diariamente.



O médico também desabafou dizendo não ter raiva dos colegas de confinamento, mas confessou estar magoado pela situação. "É dor. Dor muito profunda de muitos anos. E que bom que foi comigo que tenho o preparo mental, espiritual, consciência racial para saber como lidar com isso".

Após uma longa conversa, Key Alves, Gustavo e Cristian se juntaram para pedir desculpas a Nicácio e explicarem o que motivou as atitudes. No entanto, durante a justificativa de Key, a jogadora recusou a acusação de racismo.

"Te peço perdão real de tudo o que aconteceu, só que racismo a gente não praticou. Porque poderia ser qualquer outra pessoa, não é porque é você, que é negro, não é nada disso. Aí acho que as coisas tão indo para outro... você pode falar que a gente foi intolerante, que falamos da sua religião, ok... Fui ignorante mesmo e tô assumindo", rebateu.

Ao finalizar a fala, Key volta a dizer que não houve a questão racial e diz que poderia ter acontecido com qualquer um dentro do confinamento. "Não é porque você é negro, não. Porque eu sou de uma família negra, a minha avó é negra, eu tenho sangue de negro", revelou.

Tina entrou na discussão apontando que o discurso de Key sobre familiares é a primeira justificativa de uma pessoa racista.

Key: “eu sou de uma familia negra, minha vó é negra, eu tenho sangue de negro”



Tina: “Esse é o primeiro discurso de uma racista” #BBB23



🎥 Reproduçao: Globoplay pic.twitter.com/c29hiq14hm — Dantas (@Dantinhas) March 22, 2023