Reprodução/TV Globo BBB 23: Paula admite que comprou seguidores no Instagram

Na 'Casa do Reencontro', Paula Freitas admitiu que comprou seguidores no Instagram após ser eliminada do BBB 23 .

Conversando com ex-participantes da edição, a sister revelou que os procedimentos estéticos também mexeram com o número de admiradores.





"Eu comprei os meus seguidores. Comprei 150 mil para badalar no Instagram", disse ela.

Key Alves contou que o seu perfil cresceu de forma orgânica após a participação no La Cada de Los Famosos, no México.

"No dia em que apareci harmonizada, ganhei 120 mil seguidores no Instagram", completou Paula.

Vale lembrar que os ex-participantes do BBB 23 estão na disputa por duas vagas para voltar ao jogo.

