Reprodução Fred revela demissão de Key a pedido de patrocinadores: 'Detestável'

A casa de repescagem do "BBB 23" se transformou em um verdadeiro climão. Nesta quarta-feira (22), após brigar com Key Alves, Fred revelou que a líbero teria sido expulsa do time de vólei do Osasco a pedido de patrocinadores.

Enquanto consolava Larissa, que havia tido uma discussão acalorada com Key Alves, o médico Fred Nicácio comentou que várias pessoas além da casa não gostam do comportamento da jogadora de vólei.

"Lari, esse comportamento dela não vai levar ela muito longe... você sabia que ela foi demitida do time dela? Os patrocinadores exigiram a demissão dela do Osasco. Pessoas do time dela vieram me procurar dizendo que ela é uma pessoa horrível".

Com a revelação de Fred, outros participantes apontaram que também sabiam do caso da demissão de Key Alves.

"Isso fala muito mais sobre ela... isso ela não vai falar", comentou Nicácio.

"Pessoas do time dela me procuraram para poder falar como ela é dentro do time, uma pessoa detestável", completou.

Fred disse que pessoas do time de vôlei da Key procuraram ele pra falar que Key era terrível e detestável. #BBB23



pic.twitter.com/SjamSQqNso — Dantas (@Dantinhas) March 22, 2023