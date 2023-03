Reprodução/TV Globo BBB 23: Fred Desimpedidos é o décimo eliminado do reality

A casa do BBB 23 diminuiu! Nesta terça-feira (21) Fred Desimpedidos foi o décimo eliminado do reality show com 50,23% dos votos. O brother enfrentou a berlinda com Domitila Barros e Gabriel Santana.

A Miss Alemanha ficou com 48,69% dos votos; e o ator com 1,08%.

Briga com o aliado do início do jogo, Ricardo Alface, desentendimento com Sarah Aline e soberba foram fatores cruciais para a saída do youtuber.

Com 50,23% dos votos, Fred é o 10º eliminado do #BBB23 . Domitila Barros recebeu 48,69% dos votos e Gabriel Santana obteve 1,08%. #RedeBBB #EliminacaoBBB pic.twitter.com/aI1FWot8dM — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2023





Logo no início, Tadeu Schmidt dispensou Gabriel do embate e deixou apenas os rivais para a grande eliminação. Mais uma vez, o apresentador emocionou ao falar das qualidades de cada um deles.













Fred desiste da segunda chance de participar do BBB 23

Ao chegar na 'Casa do Reencontro' com os ex-participantes, Fred ficou impressionado e sem entender qual seria a dinâmica da vez. Tadeu Schmidt entrou ao vivo para explicar o processo e o youtuber optou por desistir da repescagem.

Agora, os ex-BBBs disputaram duas vagas para retornar ao reality em uma repescagem, na próxima quinta-feira (23).



🚨Fred desiste da Casa de Reencontro do #BBB23 e perde a chance de retornar ao jogo! #RedeBBB pic.twitter.com/cSKmDzyKsG — Multishow (@multishow) March 22, 2023





