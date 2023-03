Reprodução/Instagram - 20.03.2023 Felipe Neto se posicionou sobre 'BBB 23' nas redes sociais





A semana começou no "BBB 23" com a expectativa para uma nova dinâmica, a repescagem de dois eliminados do reality show. A confirmação da proposta repercutiu nas redes sociais e gerou críticas de algumas pessoas, como Felipe Neto.

Pelo Twitter, o influenciador reprovou a decisão da produção em trazer de volta os eliminados, já que eles apresentam um conhecimento maior sobre o jogo pelas vivências fora do confinamento. "Esse 'BBB' realmente virou várzea, né? Só para ver se entendi", iniciou na publicação.





"Duas pessoas que perderam o jogo, agora terão a chance de voltar para ele, depois de terem estudado tudo que fizeram de errado e sabendo a opinião do público sobre cada um ali dentro? 'Jenial', po", complementou.

A disputa por uma vaga de volta ao programa começa nesta terça-feira (21), quando o eliminado do paredão entre Domitila Barros, Fred Desimpedidos e Gabriel Santana se junta aos eliminados na "Casa do Reencontro". O grupo permanecerá no espaço até quinta-feira (23), quando a votação do público terminará e dois participantes serão selecionados para voltar ao jogo.

