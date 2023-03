Divulgação/ Globo Alinne Moraes

Alinne Mores usou o Instagram para criticar o "BBB". Depois das expulsões do funkeiro Mc Guimê e do lutador Cara de Sapato, a atriz compartilhou uma frase que afirmava que o reality violava os direitos humanos.

“Quem é a favor dos direitos humanos simplesmente não deveria assistir BBB. A existência do programa, por si só, já viola os direitos humanos”, dizia o post do especialista na área de pedagogia Vinicius Campos, compartilhado pela atriz global.

O reality foi bem criticado nos últimos dias por expulsar Cara de Sapato e MC Guimê po assedia Dania Méndez no ao vivo. Internautas afirmaram que o programa expôs a vítima.

