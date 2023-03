Reprodução/ Globoplay Key Alves leva item surpreendente para matar a saudade de Gustavo no México

O casal Guskey segue mais firme do que nunca mesmo em países diferentes! Key Alves revelou aos colegas da La Casa de Los Famosos um item inusitado para matar a saudade de Gustavo.

Enquanto conversava sobre a trajetória do casal no BBB 23, a sister entregou que levou uma cueca do fazendeiro para diminuir a distância entre eles.





"Ficamos 50 dias e ele saiu. Antes dele sair, todo mundo amava nós dois. Quando ele saiu, todo mundo me odiou, sem eu fazer nada", contou ela.

Um participante questionou se os dois seguem juntos fora do reality e ela confirmou. "Sim, meu noivo", disse.

"Inclusive, eu trouxe a cueca dele pra cá", surpreendeu ela.

Já no quarto, Key dormiu agarrada com a peça íntima do brother. Um dos colegas quis saber se ela havia roubado o item, mas ela explicou que foi um presente de Gustavo quando ele foi eliminado do programa.

🚨ALERTA GUSKEY! A cueca mais famosa está de volta, Key Alves levou a cueca do cowboy para #LCDF3 🤣❤️ pic.twitter.com/W9L7KpRFwu — Central Key Alves 🔑 #TeamKey (@AcessoKeyAlvess) March 16, 2023





