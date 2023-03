Reprodução / Globoplay 15.03.2023 Bruna Griphao e Cezar Black

Bruna Griphao e Cezar Black estão planejando embebedar Dania Mendez durante a festa do líder do “BBB 23” nesta quarta-feira (15). Os dois acreditam que sob a influência do álcool, a mexicana irá revelar informações.

Embora Dania tenha sido bem recebida, a presença da nova sister levantou muitos questionamentos dos veteranos. Bruna e Cezar acreditam que a mexicana seja uma atriz, contratada para movimentar o jogo.





Portanto, a dupla entrou em um consenso que precisariam deixar a modelo estrangeira bêbada para tentar que ela solte informações confidenciais ou se contradiga.

Bruna chegou a argumentar que por Dania ter dado muitos detalhes sobre o “La Casa de Los Famosos”, ela estaria mentindo.









