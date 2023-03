Reprodução/ Instagram Boninho

BBB23: Black, Domitila, Larissa e Ricardo estão no paredão; quem sai?

No último domingo (12), Boninho, disse o que podemos esperar do próximo Jogo da Discórdia, que acontece nesta segunda-feira (13). Em um vídeo, com a participação de Isabella, filha de Boninho e da apresentadora Ana Furtado, o diretor do reality.



"Por que não apimentar o Jogo da Discórdia!!! Tá tudo calmo hahaha. Amanhã tem balde!!!!! E eles é que vão assumir essa tarefa!!!", disse ele na legenda.

No vídeo, Boninho anuncia oa dinâmica com o balde de água na cabeça e a filha do diretor, Isabela, vira um balde na cabeça dele para ilustrar.

Vale lembrar que a dinâmica já foi usada em um Jogo da Discórdia no "BBB 22". Maria, inclusive, foi expulsa após jogar uma balde de água com muita força em Nathália e bater com o objeto na cabeça dela.













