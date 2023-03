Divulgação/ Globo Cezar Black, Domitila, Larissa e Ricardo estão no paredão

No último domingo (12), foi formado mais um paredão no "BBB 23". Agora, Cezar Black, Domitila, Larissa e Ricardo se enfrentam na berlinda e disputam a permanência no reality.

#BBB23 : Quem deve ser eliminado do reality? — iG Gente (@iggente) March 13, 2023









Relembre a formação do paredão

Domitila foi a primeira a cair no paredão ao perder a prova de resistência do Quarto Branco. Já Cezar Black foi indicado pelo líder.





A votação da casa foi dividida em dois grupos que indicaram Larissa e Marvvila no paredão. Com o Poder Coringa, Aline Wirley escolheu a professora de Educação Física para dar um contragolpe e sister puxou Ricardo para a berlinda.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Larissa, Marvvila e Ricardo disputaram a prova bate-volta, mas apenas a cantora se salvou. Deste modo, os dois enfrentam Cezar Black e Domitila no paredão.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente