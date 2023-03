Reprodução/Instagram Dania Mendez é conhecida por participar de outros reality shows

Depois da confirmação de Key Alves como representante do BBB 23 no intercâmbio com o reality mexicano “La Casa de Los Famosos”, o nome de Dania Mendez foi cotado como favorita para entrar na “casa mais vigiada do Brasil”, mas apenas após sua eventual eliminação do programa.

Dania já é um nome conhecido em reality shows, após uma participação polêmica no reality “Acapulco Shore”, da MTV, no qual se envolveu em barracos e chegou a jogar uma garrafa de água em outra participante. Ela também bombou nas redes sociais a partir de 2020, especialmente no TikTok, onde conta com mais de 4 milhões de seguidores.

Ela também é apresentadora de um programa de rádio chamado “Los 40 MX” e apareceu em um clipe de Maluma, do hit “Mas de la Una”.

No “Big Brother Brasil”, ela deve ficar por uma semana, assim como Key Alves ficará no reality do México.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.